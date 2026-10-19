Президент «Оренбурга» Рубашко: «Ахметзянов — наш тренер, у нас все в порядке»

Президент «Оренбурга» Дмитрий Рубашко в комментарии «СЭ» заявил, что главный тренер команды Ильдар Ахметзянов продолжает работу в клубе, несмотря на сообщения о его возможном назначении в «Рубин».

— Что касается последних новостей, у нас все в порядке. Ильдар Раушанович в «Оренбурге», он — наш тренер. Он сосредоточен на работе с командой. Не хочется обращать внимание на истории, которые сейчас раздуваются в СМИ. Это происходит из сезона в сезон. Мы сконцентрированы на игре с «Родиной», у нас все в порядке.

— С командой Ахметзянов не прощался? Инсайдеры пишут, что он — новый тренер «Рубина».

— Что за глупости вообще! Даже не хочется комментировать это. Не понимаю, кто и зачем выдает новости такого рода. Видимо, кто-то хочет подпортить настрой перед матчами. «Оренбург» находится вне этих вещей, нам это не интересно.

— Ахметзянов просил отпустить его в «Рубин»?

— По-моему, я вам предельно ясно и доходчиво объяснил.

«Оренбург» с 12 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 19 октября команда сыграет на выезде с «Родиной» в матче 11-го тура.

(Кирилл Радченко)

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