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Президент «Оренбурга» Рубашко: «Ахметзянов — наш тренер, у нас все в порядке»

Президент «Оренбурга» Рубашко: «Ахметзянов — наш тренер, у нас все в порядке»

Президент «Оренбурга» Дмитрий Рубашко в комментарии «СЭ» заявил, что главный тренер команды Ильдар Ахметзянов продолжает работу в клубе, несмотря на сообщения о его возможном назначении в «Рубин».

— Что касается последних новостей, у нас все в порядке. Ильдар Раушанович в «Оренбурге», он — наш тренер. Он сосредоточен на работе с командой. Не хочется обращать внимание на истории, которые сейчас раздуваются в СМИ. Это происходит из сезона в сезон. Мы сконцентрированы на игре с «Родиной», у нас все в порядке.

— С командой Ахметзянов не прощался? Инсайдеры пишут, что он — новый тренер «Рубина».

— Что за глупости вообще! Даже не хочется комментировать это. Не понимаю, кто и зачем выдает новости такого рода. Видимо, кто-то хочет подпортить настрой перед матчами. «Оренбург» находится вне этих вещей, нам это не интересно.

— Ахметзянов просил отпустить его в «Рубин»?

— По-моему, я вам предельно ясно и доходчиво объяснил.

«Оренбург» с 12 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 19 октября команда сыграет на выезде с «Родиной» в матче 11-го тура.

(Кирилл Радченко)

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ФК Оренбург
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Ильдар Ахметзянов
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Полузащитник «Факела» Сутормин отыграл два матча со сломанной рукой
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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