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Глушаков о результатах «Спартака»: «Претендент на чемпионство, но петь дифирамбы пока точно не стоит»

Глушаков о результатах «Спартака»: «Претендент на чемпионство, но петь дифирамбы пока точно не стоит»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе красно-белых над «Рубином» (4:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Спартак» — претендент на чемпионство, безусловно, но впереди еще большая часть игр чемпионата. Петь дифирамбы пока точно не стоит. Он в обойме клубов, борющихся за титул. Но все знают, насколько «Спартак» непредсказуем. Как оценю форму Даку? Когда есть здоровая конкуренция, это только на пользу команде. Хорошо, что он забивает. Тренер имеет возможность ротировать состав — это замечательно», — сказал Глушаков «СЭ».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Рубина&raquo; в&nbsp;матче РПЛ 18&nbsp;октября.Даку не пощадил «Рубин», а лучшим снова был Солари. «Спартак» в полном порядке за неделю до дерби с ЦСКА

«Спартак» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах и с 23 очками вышел на третье место в таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 25 октября в гостях сыграют с ЦСКА.

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Денис Глушаков
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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