Глушаков о результатах «Спартака»: «Претендент на чемпионство, но петь дифирамбы пока точно не стоит»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе красно-белых над «Рубином» (4:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Спартак» — претендент на чемпионство, безусловно, но впереди еще большая часть игр чемпионата. Петь дифирамбы пока точно не стоит. Он в обойме клубов, борющихся за титул. Но все знают, насколько «Спартак» непредсказуем. Как оценю форму Даку? Когда есть здоровая конкуренция, это только на пользу команде. Хорошо, что он забивает. Тренер имеет возможность ротировать состав — это замечательно», — сказал Глушаков «СЭ».

«Спартак» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах и с 23 очками вышел на третье место в таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 25 октября в гостях сыграют с ЦСКА.

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