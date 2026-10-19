ЦСКА поздравил вратаря Габулова с 43-летием

ЦСКА поздравил бывшего вратаря команды Владимира Габулова с 43-летием.

«Поздравляем Владимира Габулова с днем рождения! Сегодня обладателю Кубка УЕФА и двукратному чемпиону России в составе красно-синих исполнилось 43 года. Желаем крепкого здоровья и счастья!» — говорится в сообщении пресс-служб армейцев.

Габулов выступал за ЦСКА с 2004 по 2006 год, а также в 2011 году на правах аренды из «Анжи». Всего голкипер провел за армейцев 16 матчей во всех турнирах, 5 из которых отыграл на ноль.

В составе ЦСКА Габулов стал обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом России, а также дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

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