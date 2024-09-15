«Спартак» приехал на матч против махачкалинского «Динамо» без Жозе, Чернова и Селихова

Московский «Спартак» приехал на матч 8-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» без нападающего Виллиана Жозе, защитника Никиты Чернова и голкипера Александра Селихова.

«Чернов продолжает восстановление, у Жозе небольшое повреждение, у Селихова — простуда», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч «Динамо» Махачкала — «Спартак» состоится сегодня, 15 сентября, и начнется в 19.00 мск.