«Акрон» — «Химки»: Лончар удвоил преимущество хозяев

«Акрон» удвоил преимущество в счете в матче против «Химок» в 8-м туре РПЛ — 2:0.

На 44-й минуте забил Стефан Лончар. Голевой передачей отметился Солтмурад Бакаев, который ранее открыл счет встречи.