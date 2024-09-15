«Акрон» — «Химки»: хозяева выигрывают после первого тайма

«Акрон» после первого тайма обыгрывает «Химки» в матче 8-го тура РПЛ — 2:0.

По голу и результативной передаче оформили Солтмурад Бакаев и Стефан Лончар. Россиянин отличился на 39-й минуте, а черногорец забил дебютный мяч за тольяттинцев на 44-й.