«Спартак» представил новую форму в сезоне-2023/24

«Спартак» представил новый комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2023/24.

Домашняя форма выполнена в классическом стиле с белой полосой на груди и белыми вставками на рукавах.

Хесус Медина в домашней форме. Фото ФК «Спартак»

Гостевой комплект, в отличии от домашнего, представлен в белом цвете с красной вставкой на груди.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» дома примет «Оренбург». Начало матча — в 17.30 мск.