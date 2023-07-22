Кассьерра прокомментировал свой дубль в ворота «Пари НН»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о своем дубле в ворота «Пари НН» (2:0) в первом туре РПЛ.

«Рад, что забил, очень важно было отличиться, чтобы повысилась уверенность в себе, чтобы продолжать набирать обороты, чтобы и дальше забивать. Но самое главное — что мы сегодня добыли три очка.

В прошлом сезоне у меня было довольно много хороших матчей, но действительно, мяч не заходил в ворота. Все это уже в прошлом, а я думаю только о настоящем. Сегодня у меня многое получилось — в первом тайме я пробил в перекладину, это даже добавило уверенности в себе, я немного расслабился и во втором тайме смог забить", — цитирует Кассьерру официальный сайт «Зенита».

26-летний колумбиец выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 26 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Таким образом, форвард повторил свой результат по забитым мячам в прошлом сезоне уже в первом туре.