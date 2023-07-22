Рожков побил рекорд Кварацхелии, став самым молодым ассистентом «Рубина» в РПЛ
Защитник «Рубина» Илья Рожков стал самым молодым ассистентом команды в РПЛ, сообщает Opta.
18-летний Рожков 22 июля дебютировал в РПЛ и отдал голевую передачу в матче 1-го тура против «Локомотива». Он сделал ассист в возрасте 18 лет и 115 дней.
Рожков побил достижение Хвичи Кварацхелии, который отдал голевую передачу за «Рубин» в возрасте 18 лет и 299 дней.
Источник: Opta
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|
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|0
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|0
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|0
|
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|
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|
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
14
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
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|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
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|0
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16
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
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|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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|
Спартак – Оренбург
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|20:00
|
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|20:00
|
Сочи – Балтика
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ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Вячеслав Караваев
Зенит
|1
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
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ЦСКА
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|0
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