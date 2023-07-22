Рожков побил рекорд Кварацхелии, став самым молодым ассистентом «Рубина» в РПЛ

Защитник «Рубина» Илья Рожков стал самым молодым ассистентом команды в РПЛ, сообщает Opta.

18-летний Рожков 22 июля дебютировал в РПЛ и отдал голевую передачу в матче 1-го тура против «Локомотива». Он сделал ассист в возрасте 18 лет и 115 дней.

Рожков побил достижение Хвичи Кварацхелии, который отдал голевую передачу за «Рубин» в возрасте 18 лет и 299 дней.