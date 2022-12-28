Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный переход голкипера «Химок» Ильи Лантратова в московский клуб.

«Определенные проблемы в «Локомотиве» были, в связи с возрастом, основного вратаря — не было стабильности. Худяков — вратарь способный и перспективный, но в такой ситуации место вратаря не подходит для экспериментов. Одно дело встать всерьез, надолго и выручать. Да, ошибки случаются у всех, но если бы не было ключевых ошибок, то можно было бы с юных лет доверять как Акинфееву. Но в связи с общим низким уровнем игры в «Локомотиве», конечно, варварская линия не была спокойной и уверенной. Гильерме — опытный и мастеровитый вратарь, но не за горами завершение карьеры, поэтому усиление необходимо. Я согласен, что Лантратов на российском рынке выглядит достаточно интересной кандидатурой», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Лантратов провел за «Химки» 14 матчей во всех турнирах и пропустил 25 голов.