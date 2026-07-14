«Спартак» представил форму на сезон-2026/27 роликом с участием футболистов и звездных фанатов клуба

«Спартак» представил новую форму на сезон-2026/27.

Пресс-служба красно-белых опубликовала ролик 7-минутный ролик, в котором снялись игроки московского клуба Роман Зобнин, Даниил Денисов, Кристофер Ву, главный тренер Хуан Карлос Карседо, а также легенды клуба, актеры, блогеры и звездные болельщики, в том числе боец UFC Сергей Павлович.

По итогам сезона-2025/26 «Спартак» с 52 очками занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ и стал обладателем FONBET Кубка России.

18 июля «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет против «Зенита». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по мсоковскому времени.