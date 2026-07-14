Мартинс — фанатам «Спартака»: «Мы готовы радовать вас победами»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что команда готова к началу сезона-2026/27.

«Очень хорошо себя чувствую. Рад презентовать нашу новую форму и начать подготовку к первому матчу. Мы готовы радовать вас победами», — сказал Мартинс на презентации формы команды.

В первом туре РПЛ-2026/27 «Спартак» сыграет дома с новичком лиги «Родиной». Матч пройдет 25 июля. Начало — в 20.45 мск.