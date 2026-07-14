«Рубин» продлил контракт с полузащитником Кузнецовым до 2029 года

«Рубин» продлил контракт с полузащитником Даниилом Кузнецовым.

Новое соглашение казанского клуба с 22-летним футболистом рассчитано до лета 2029 года.

Кузнецов является игроком «Рубина» с 2022 года, за это время он выступал в аренде за «Родину» и «Урал». В сезоне-2025/26 на его счету 8 матчей за «Рубин» во всех турнирах, в которых он забил 1 гол.