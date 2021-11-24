Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» предложил включить гимн Лиги Европы перед следующим матчем в РПЛ

24 ноября, 23:59
Теги:

«Спартак» пошутил по поводу выступления команды в Лиге Европы и в Тинькофф РПЛ.

«Коллеги, а можно перед нашим следующим матчем в РПЛ включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить», — говорится в сообщении клубного Twitter.

Красно-белые обыграли «Наполи» (2:1) в матче Лиги Европы. Дубль сделал Александр Соболев. «Спартак» набрал семь очков и лидирует в своей группе. В РПЛ команда занимает десятое место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Спаллетти не пожал руку Витории после поражения. Реакция тренера «Спартака» — блеск
Instagram отметил аккаунт актрисы Шукшиной как публикующий ложную информацию
5
4
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»