«Спартак» предложил включить гимн Лиги Европы перед следующим матчем в РПЛ

«Спартак» пошутил по поводу выступления команды в Лиге Европы и в Тинькофф РПЛ.

«Коллеги, а можно перед нашим следующим матчем в РПЛ включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить», — говорится в сообщении клубного Twitter.

Красно-белые обыграли «Наполи» (2:1) в матче Лиги Европы. Дубль сделал Александр Соболев. «Спартак» набрал семь очков и лидирует в своей группе. В РПЛ команда занимает десятое место.