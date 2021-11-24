«Спартак» предложил включить гимн Лиги Европы перед следующим матчем в РПЛ
24 ноября, 23:59
«Спартак» пошутил по поводу выступления команды в Лиге Европы и в Тинькофф РПЛ.
«Коллеги, а можно перед нашим следующим матчем в РПЛ включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить», — говорится в сообщении клубного Twitter.
Красно-белые обыграли «Наполи» (2:1) в матче Лиги Европы. Дубль сделал Александр Соболев. «Спартак» набрал семь очков и лидирует в своей группе. В РПЛ команда занимает десятое место.
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