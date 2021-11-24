Витория объяснил, почему «Спартак» играет по-разному в РПЛ и Лиге Европы

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Наполи» (2:1) в Лиге Европы рассказал, почему команда не играет так же в чемпионате России

— Почему «Спартак» отлично играет в Лиге Европы, но не может найти концентрацию или мотивацию на игры чемпионата России?

— Это вопросы, которые мы и сами себе задаем — и игроки, и тренеры. Мы сыграли пять отличных матчей в Лиге Европы. Проиграли два матча дома — это были разочаровывающие поражения. К сожалению, есть расхождение между тем, как складывается матч, и результатами. Порой есть усталость, есть разные игры — не хватает стабильности. Плюс у нас довольно плотный график матчей, что тоже усложняет жизнь. Будь больше времени на подготовку, ситуация была бы иной. Ну и скажу, что стиль, в котором проходят наши матчи в РПЛ и Лиге Европы — разный.

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.