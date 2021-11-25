В отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» возбудили дело о мошенничестве

Сотрудники полиции доставили в Тамбов задержанного в среду в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба (ФК) «Тамбов» Павла Худякова. По словам руководителя пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексея Жданова, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

«Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов», он подозревается в мошенничестве. Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — цитирует ТАСС Жданова.

Худяков с 2013 года занимал должность спортивного директора клуба «Тамбов», который при нем дебютировал в РПЛ.

В январе руководство «Тамбова» подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба составляет более 536 миллионов рублей.

В мае «Тамбов» фактически прекратил свое существование, уволив всех сотрудников. В сентябре была задержана и арестована бывший гендиректор клуба Ольга Коновалова. В ее отношении возбуждено уголовного дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками.