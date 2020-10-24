«Спартак» предложил Тедеско продлить контракт

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что в клубе собираются продлить контракт с главным тренером команды Доменико Тедеско. Под его руководством красно-белые идут на первом месте в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.

«Мы уже предложили продление контракта Тедеско. Он будет думать. Что он решит, — сказал Газизов после матча красно-белых с «Краснодаром» в гостях (3:1). — Он талантливый тренер. Чемпионская игра у него сегодня есть. Надеемся, продолжит в том же духе». (Максим Алланазаров)