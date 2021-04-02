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«Спартак» показал, как команда готовится к матчу с «Ростовом»

22:13
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Пресс-служба «Спартака» показала, как команда готовится к матчу 24-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Хорошее настроение, плодотворная работа», — говорится в сообщении.

Встреча команд состоится 4 апреля на «Ростов-Арена». Начало игры — в 19.00 по московскому времени. После 23 туров РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, «Ростов» располагается на 7-й строчке.

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