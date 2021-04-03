Гершкович рассказал, что хотел бы вернуть налог на иностранных тренеров и объяснил, куда шли деньги от клубов

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал о налоге на иностранных тренеров, который несколько лет существовал в РПЛ и ФНЛ. Он сообщил, что хотел бы его возвращения, и объяснил, куда шли деньги, которые выплачивались клубами.

— В свое время вы поспособствовали введению налога на иностранных тренеров. Говорят, хотели его реанимировать?

— Считаю, что это было благое дело — именно из-за обилия в тот период тренеров, которые ничего собой не представляли. Я занимался этим вопросом, согласовывал его. Получил поддержку региональных лидеров нашего футбола, переговорил с ведущими членами исполкома.

Идеология была такая: если приедет хороший специалист, его контракт стоит дорого. И заплатить 10 миллионов рублей для клуба, который пошел на такие расходы, — это мизер. Мы это приняли, и в РПЛ клубы платили 10 миллионов, в ФНЛ — пять.

Было некое недопонимание, куда пойдут эти деньги. Кто-то заявлял, что они пойдут в карман Объединению тренеров, но мы не получали из этой суммы ни копейки! Был открыт специальный счет для поступления этих средств, и все они шли на развитие детско-юношеского футбола. На них были выпущены пособия для детских тренеров, проведено много семинаров, детские тренеры отправлялись в разные поездки, в том числе со сборной Дмитрия Хомухи на юношеский чемпионат мира поехали те из них, кто воспитал игроков той команды.

Но, когда Виталий Мутко во второй раз пришел в РФС, первое, что он сделал, — отменил этот налог. Почему-то для него это стало первостепенным делом. Но считаю, что налог на иностранных тренеров пусть немного, но сыграл положительную роль. Пока он был, бедные клубы перестали приглашать неподобающих специалистов из-за рубежа, и многие наши тренеры получили рабочие места. Это борьба за наш рынок труда. Звучит немного грубовато, но у нас же на иномарки есть дополнительный налог.

— Вот только, Михаил Данилович, это не делает «Жигули» лучше.

— Понимаю это. И тем не менее — зачем небогатым командам приглашать иностранных специалистов, которые, грубо говоря, не лучше «Жигулей»? Если вы хотите «Мерседес» — значит, у вас есть деньги, чтобы заплатить налог и помочь развиваться нашему тренерскому корпусу. «Мерседес» кому нужен? Командам, которые ставят самые высокие задачи, играют в Европе, где необходим серьезный тренерский опыт. Вполне оправданно, что «Зенит» приглашал иностранцев. Он за них платил, и никто этим не возмущался.

Единственным исключением был Сергей Галицкий. Там было недопонимание. Но мы с ним поговорили, и все встало на свои места. Кстати, в «Краснодаре» давно уже главными тренерами работают только российские специалисты. И вообще, сегодня в нашем футболе не такое большое количество тренеров-иностранцев. И не только потому, что денег стало меньше, но и потому, что клубы стали задумываться об эффективности их работы.

— Как вы вообще возглавили Объединение тренеров? Как оно появилось?

— В 2006 году первая наша группа, тренерская элита страны, получала международные лицензии Pro. После этого был банкет, на котором зашел разговор о том, что тренерские объединения есть в самых разных странах, а у нас — нет. Кто-то предложил: «А давайте и мы объединимся». Я тоже сказал, что это очень важно для всех нас. У меня в тот момент не было команды, я был в свободном плавании, работал с Назаром Петросяном на стадионе «Труд» в клубе «Ника». И тренеры поручили мне заниматься организацией нового объединения.

Когда начал изучать вопрос, как это все сделать, стало понятно, что для упрощенной процедуры регистрации надо, чтобы не было большого количества учредителей и лучше, чтобы ими были не организации, а физические лица. В результате учредителями стали четверо — Валерий Газзаев, Гаджи Гаджиев, Юрий Семин и я. 9 февраля этого года Объединению отечественных тренеров исполнилось 15 лет.

(Игорь Рабинер)

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