В «Спартаке» прокомментировали желание Фернандо вернуться в клуб
Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» слова агента полузащитника Фернандо о желании вернуться в московский клуб.
«Всегда приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться. Трансферные решения будут приниматься клубом исключительно по спортивным принципам», — сказал Фетисов «СЭ».
Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. За красно-белых он сыграл 78 официальных матчей, в которых отличился 11 голами.
(Сергей Федоров)
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