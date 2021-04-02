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В «Спартаке» прокомментировали желание Фернандо вернуться в клуб

20:26
Фернандо. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фернандо. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» слова агента полузащитника Фернандо о желании вернуться в московский клуб.

«Всегда приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться. Трансферные решения будут приниматься клубом исключительно по спортивным принципам», — сказал Фетисов «СЭ».

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. За красно-белых он сыграл 78 официальных матчей, в которых отличился 11 голами.

(Сергей Федоров)

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