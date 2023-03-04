«Спартак» показал афишу матча с «Уралом» и шмелем в стиле американского фильма по комиксам

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«Спартак» анонсировал матч 18-го тура РПЛ против «Урала».

Московский клуб представил афишу, стилизованную под американский фильм по комиксам Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Ранее «Спартак» делал анонс матча с «Локомотивом» в FONBET Кубке России в стиле популярной компьютерной игры «Hogwarts Legacy».

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет сегодня, 4 марта и начнется в 14:00 мск.