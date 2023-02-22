«Время творить магию». «Спартак» опубликовал анонс матча с «Локомотивом» в стиле популярной игры

«Спартак» опубликовал анонс матча с «Локомотивом» в стиле популярной игры «Hogwarts Legacy»

«Спартак» опубликовал анонс матча с «Локомотивом» в FONBET Кубка России в стиле популярной компьютерной игры «Hogwarts Legacy».

Действие в ней разворачивается в фэнтезийной вселенной «Гарри Поттера» в 19 веке.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля в Москве на «РЖД-Арене». Ответная игра пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене».