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Агент Бикела: «У Жаниу есть качества, чтобы играть в российском топ-клубе»

Мейрелеш заявил, что Бикел достаточно хорош для выступлений в больших клубах
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Бруну Мейрелеш заявил, что Жаниу Бикел достаточно хорош для выступлений в больших клубах.

«Вообще-то Жаниу привыкший к морозам. Он играл в Нидерландах около 5-6 лет, где также бывает довольно холодно. Затем переехал в Софию, в ЦСКА, где регулярно выпадает много снега. Так что ничего нового. У него железный характер и он никогда не отказывается от новых вызовов, так что Бикел всегда готов ко всему. Есть ли у него потенциал оказаться через сезон в каком-то российском топ-клубе? Конечно, каждый футболист хочет играть в топ-клубах, топ-лигах, каковой является и российская. Прямо сейчас он сфокусирован на проекте «Химок». Сейчас важно биться за их цели и остаться в лиге. Уверен, у команды есть все качества для этого, нужно только немного больше игр и времени, чтобы все привыкли друг к другу. Но если вы спросите меня, есть ли у Бикела качества, чтобы играть в российском топ-клубе, то да, определенно», — приводит слова Мейрелеша «РБ Спорт».

Полузащитник перешел в «Химки» на правах свободного агента этой зимой. Ранее футболист выступал за «Херенвен» и «НЕК», софийский ЦСКА, «Ванкувер Уайткэпс» и «Виченцу».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bikela-u-zhaniu-est-kachestva-chtoby-igrat-v-rossijskom-top-klube/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Жаниу Бикел
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
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Зенит – Пари НН
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