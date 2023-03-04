Лещук дал неожиданный ответ, пожмет ли руку спартаковцу Умярову при следующей встрече на поле
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук, не пожавший руку Наилю Умярову при встрече в отеле во время отпуска спустя несколько дней после финала Кубка России-2021/22, в интервью «СЭ» рассказал, готов ли он к рукопожатию со спартаковским полузащитником при следующей встрече на поле.
— Возвращаясь к вашим словам о том, что нужно меньше о себе говорить, — история с автоголевым пасом Умярова в матче первого круга доказала вам это не только на своем, но и на его примере?
— Да. Конечно, можно сказать, что это никак не влияет. Но мне кажется, что ты просто этого не замечаешь, а в голове такие мелочи все равно откладываются. Думаю, что Наиль — умный парень и сделает для себя выводы. Так, как сделал их я.
— Вы рассказывали, что не пожали ему руку в отпуске в отеле, а он ответил, что просто вас не узнал. Верите?
— Маловероятно, ха-ха. С учетом того, что мы играли за несколько дней до того. Мы проходили на расстоянии десяти метров в отеле, друг на друга посмотрели — и все. Но у меня нет плохого отношения к нему.
— Не слишком ли сильная характеристика с вашей стороны в его адрес: «Подлый поступок»? Ведь ничего подобного словам Маттерацци в адрес Зидана и близко не звучало.
— Для меня подлый поступок — не то, что Умяров сделал во время матча, а то, что он начал этим хвастаться. Если бы игрок в нашей команде поступил так же, и мы за счет этого взяли Кубок, — его бы все на руках носили и говорили: «Какой ты молодец». Просто в моем понимании не очень красиво после этого рассказывать детали в социальных сетях, на публику.
— Фомин же перед матчем первого круга этого чемпионата пожал Умярову руку, то есть на личный уровень конфликт не вышел. Или это просто Даниил такой интеллигентный?
— И Даня интеллигентный, и у меня, повторяю, нет плохого отношения к Умярову. Я высказался про поступок, но не говорю, что он плохой парень. Лично с ним не знаком. Конечно, если мы увидимся перед игрой, пожму ему руку. Так же, как и любой игрок в нашей команде.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2