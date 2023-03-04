Лещук дал неожиданный ответ, пожмет ли руку спартаковцу Умярову при следующей встрече на поле

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук, не пожавший руку Наилю Умярову при встрече в отеле во время отпуска спустя несколько дней после финала Кубка России-2021/22, в интервью «СЭ» рассказал, готов ли он к рукопожатию со спартаковским полузащитником при следующей встрече на поле.

— Возвращаясь к вашим словам о том, что нужно меньше о себе говорить, — история с автоголевым пасом Умярова в матче первого круга доказала вам это не только на своем, но и на его примере?

— Да. Конечно, можно сказать, что это никак не влияет. Но мне кажется, что ты просто этого не замечаешь, а в голове такие мелочи все равно откладываются. Думаю, что Наиль — умный парень и сделает для себя выводы. Так, как сделал их я.

— Вы рассказывали, что не пожали ему руку в отпуске в отеле, а он ответил, что просто вас не узнал. Верите?

— Маловероятно, ха-ха. С учетом того, что мы играли за несколько дней до того. Мы проходили на расстоянии десяти метров в отеле, друг на друга посмотрели — и все. Но у меня нет плохого отношения к нему.

— Не слишком ли сильная характеристика с вашей стороны в его адрес: «Подлый поступок»? Ведь ничего подобного словам Маттерацци в адрес Зидана и близко не звучало.

— Для меня подлый поступок — не то, что Умяров сделал во время матча, а то, что он начал этим хвастаться. Если бы игрок в нашей команде поступил так же, и мы за счет этого взяли Кубок, — его бы все на руках носили и говорили: «Какой ты молодец». Просто в моем понимании не очень красиво после этого рассказывать детали в социальных сетях, на публику.

— Фомин же перед матчем первого круга этого чемпионата пожал Умярову руку, то есть на личный уровень конфликт не вышел. Или это просто Даниил такой интеллигентный?

— И Даня интеллигентный, и у меня, повторяю, нет плохого отношения к Умярову. Я высказался про поступок, но не говорю, что он плохой парень. Лично с ним не знаком. Конечно, если мы увидимся перед игрой, пожму ему руку. Так же, как и любой игрок в нашей команде.