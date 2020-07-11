«Спартак» подал заявление в полицию по факту обмана Тедеско. Тренер отдал мошенникам 250 тысяч

Как стало известно «СЭ», «Спартак» подал заявление в полицию по факту обмана главного тренера команды Доменико Тедеско.

Ранее Telegram-канал «База» сообщил, что 34-летний немец отдал мошенникам, которые представились сотрудниками клуба, почти 250 тысяч рублей. В четверг вечером Тедеско получил сообщение с вопросом: «В отеле ли он сейчас?» Номер телефона был тренеру не знаком, но на аватарке было фото сотрудника клуба, поэтому немец решил ответить. Завязался разговор и вскоре главный тренер «Спартака» перевел определенную сумму денег «на срочное лечение родственника». После перевода выяснилось, что никто из сотрудников денег у Тедеско не просил.

Расследование ведет УВД по городу Сочи.