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«Спартак» подал заявление в полицию по факту обмана Тедеско. Тренер отдал мошенникам 250 тысяч

11 июля 2020, 20:18
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» подал заявление в полицию по факту обмана главного тренера команды Доменико Тедеско.

Ранее Telegram-канал «База» сообщил, что 34-летний немец отдал мошенникам, которые представились сотрудниками клуба, почти 250 тысяч рублей. В четверг вечером Тедеско получил сообщение с вопросом: «В отеле ли он сейчас?» Номер телефона был тренеру не знаком, но на аватарке было фото сотрудника клуба, поэтому немец решил ответить. Завязался разговор и вскоре главный тренер «Спартака» перевел определенную сумму денег «на срочное лечение родственника». После перевода выяснилось, что никто из сотрудников денег у Тедеско не просил.

Расследование ведет УВД по городу Сочи.

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