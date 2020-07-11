Источник: Тедеско отдал мошенникам 250 тысяч рублей
11 июля 2020, 19:50
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отдал мошенникам почти 250 тысяч рублей. Они просто представились сотрудниками клуба, утверждает Telegram-канал «База».
В четверг вечером Тедеско получил сообщение с вопросом: «В отеле ли он сейчас?» Номер телефона был тренеру не знаком, но на аватарке было фото сотрудника клуба, поэтому Доменико решил ответить. Завязался разговор и вскоре главный тренер «Спартака» перевел определенную сумму денег «на срочное лечение родственника». После перевода выяснилось, что никто из сотрудников денег у Тедеско не просил.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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