Источник: Тедеско отдал мошенникам 250 тысяч рублей

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отдал мошенникам почти 250 тысяч рублей. Они просто представились сотрудниками клуба, утверждает Telegram-канал «База».

В четверг вечером Тедеско получил сообщение с вопросом: «В отеле ли он сейчас?» Номер телефона был тренеру не знаком, но на аватарке было фото сотрудника клуба, поэтому Доменико решил ответить. Завязался разговор и вскоре главный тренер «Спартака» перевел определенную сумму денег «на срочное лечение родственника». После перевода выяснилось, что никто из сотрудников денег у Тедеско не просил.