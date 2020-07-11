РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: Тедеско отдал мошенникам 250 тысяч рублей

11 июля 2020, 19:50
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отдал мошенникам почти 250 тысяч рублей. Они просто представились сотрудниками клуба, утверждает Telegram-канал «База».

В четверг вечером Тедеско получил сообщение с вопросом: «В отеле ли он сейчас?» Номер телефона был тренеру не знаком, но на аватарке было фото сотрудника клуба, поэтому Доменико решил ответить. Завязался разговор и вскоре главный тренер «Спартака» перевел определенную сумму денег «на срочное лечение родственника». После перевода выяснилось, что никто из сотрудников денег у Тедеско не просил.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
28
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир