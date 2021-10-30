Малафеев сравнил победу «Зенита» над «Динамо» с разгромом «Спартака»
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал победу петербургской команды над московским «Динамо» (4:1) в 13-м туре РПЛ.
«В целом игра получилась неплохой. Большее время мяч был под контролем «Зенита». Как мне кажется, первый тайм прошел под диктовку «Зенита», а во втором тайме появилась некая расслабленность, в следствии которой мы увидели гол от «Динамо» и отрезками даже доминирование московской команды. Но все же «Зенит» по итогу смог взять игру в свои руки и повторить успех недельной давности. Отчасти, я бы даже сравнил эту игру с матчем против «Спартака». Московская команда также энергично начала второй тайм, забила гол, но после пропущенного мяча «Зенит» начинает играть собрание и острее, и при этом старается не давать свободного пространства сопернику. Они преобразовали все это в голы и в положительный для себя результат», — сказал Малафеев «СЭ».
После победы «Зенит» (29) оторвался от ближайших преследователей — «Динамо» (23) и ЦСКА (23) на 6 очков.
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