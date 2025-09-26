«Спартак» — «Пари НН»: во сколько начало начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Спартак» и «Пари НН» сыграют в чемпионате России 28 сентября

«Спартак» и «Пари НН» сыграют в 10-м туре чемпионата России в воскресенье, 28 сентября. Матч на «Лукойл Арене» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

28 сентября 2025, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 19.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Пари НН» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

После девяти туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место с 15 очками, предыдущим соперником красно-белых были «Крылья Советов» (2:1). У «Пари НН» — 6 очков и 15-я строчка, в предыдущем туре нижегородцы уступили «Ахмату» (1:2).