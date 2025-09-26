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Талалаев рассказал, что использует обзывательства в свой адрес для мотивации футболистов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев стал гостем подкаста Cappuccino and Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, и рассказал о принципах своей работы.

— А вы используете для мотивации футболистов то, что говорят публичные спикеры?

— Безусловно. Я могу показать футболистам статью, я могу показать историю матчей, обзывательства кого-то в мой адрес, чтобы дальше мотивировать игроков. А иногда просто ничего не стоит говорить. Иногда смотришь, как они готовы, — лучше молчать. Я тогда прошу сказать самого игрока, второй тренер у меня может высказаться.

Можно вообще попросить прийти руководителей, которые говорят очень нужные слова: «двойные премиальные», что-то еще. Это может мотивировать в момент, когда тебе не хватает эмоций и ты видишь, что футболисты перестали быть концентрированными, не хватает отдачи, дисциплины.

Мотивация разная может быть. Кому-то нужны софиты, кому-то — финансы, кому-то — уважение близких, кому-то — закрыть что-то из детства. У мужчин много проблем оттуда. Поэтому здесь нет унифицированного средства, каждый раз приходится искать что-то новое.

Выпуск подскаста Cappuccino and Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть по ссылке.

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Андрей Талалаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург 2 : 2
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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