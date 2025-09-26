Талалаев рассказал, что использует обзывательства в свой адрес для мотивации футболистов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев стал гостем подкаста Cappuccino and Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, и рассказал о принципах своей работы.

— А вы используете для мотивации футболистов то, что говорят публичные спикеры?

— Безусловно. Я могу показать футболистам статью, я могу показать историю матчей, обзывательства кого-то в мой адрес, чтобы дальше мотивировать игроков. А иногда просто ничего не стоит говорить. Иногда смотришь, как они готовы, — лучше молчать. Я тогда прошу сказать самого игрока, второй тренер у меня может высказаться.

Можно вообще попросить прийти руководителей, которые говорят очень нужные слова: «двойные премиальные», что-то еще. Это может мотивировать в момент, когда тебе не хватает эмоций и ты видишь, что футболисты перестали быть концентрированными, не хватает отдачи, дисциплины.

Мотивация разная может быть. Кому-то нужны софиты, кому-то — финансы, кому-то — уважение близких, кому-то — закрыть что-то из детства. У мужчин много проблем оттуда. Поэтому здесь нет унифицированного средства, каждый раз приходится искать что-то новое.

Выпуск подскаста Cappuccino and Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть по ссылке.