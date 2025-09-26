Адиев — о поражении «Крыльев» от «Динамо»: «Даже при 0:3 считаю, что мы нормально играли в первом тайме»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев подвел итоги матча против московского «Динамо» (2:3) в 10-м туре РПЛ.

«Я бы не стал переходить на какие-то персоналии, потому что у каждого есть определенные недостатки. И у меня как у тренера они есть. Мы очень простые голы пропустили, все они были с длинных передач, которые мы получали за спину. Это очень грубые ошибки. В этом плане нам, конечно, предстоит поработать и разобрать.

Даже проигрывая 0:3, я считаю, что мы нормально играли в первом тайме. Мы просто не реализовали свои моменты, а соперник реализовал. Плюс очередной стандарт, хотя у нас уже есть насыщенность, но все отскоки почему-то который раз приводят к сопернику, который завершает.

Во втором тайме перестроились. Нам нужно было забить гол. Мы это сделали, нас это вернуло в игру. Нам просто нужно реализовать один из своих моментов», — сказал Адиев на пресс-конференции.

«Динамо» (15 очков) поднялось на седьмое место в РПЛ. «Крылья Советов» (12) остаются десятыми в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые на своем поле примут «Динамо», а «Крылья» на выезде сыграют с «Рубином». Оба матча пройдут 4 октября.