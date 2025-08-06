«Спартак» отзаявил Рикарду Мангаша

«Спартак» исключил из заявки на сезон в РПЛ португальского защитника Рикарду Мангаша.

Информация об этом опубликована на официальном сайте лиги. Ранее сообщалось, что Мангаш перейдет в лиссабонский «Спортинг». Португальский клуб уже заявил игрока на сезон-2025/26.

27-летний португалец перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. С того момента он провел 19 матчей и забил 3 мяча.

