6 августа, 04:37

«Спортинг» заявил Мангаша на сезон-2025/26

Евгений Козинов
Корреспондент

Лиссабонский «Спортинг» внес в заявку на сезон-2025/26 в чемпионате Португалии защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. 27-летний португалец заявлен под номером 19.

Ранее стало известно, что у «Спортинга» возникли проблемы с оплатой трансфера Мангаша, поэтому переговоры между сторонами находятся на паузе.

Мангаш перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За красно-белых он провел 19 матчей и забил 3 мяча.

Также «Спортинг» заявил защитника «Панатинаикоса» Георгиоса Вагианнидиса. Грек заявлен под номером 13. Официально клубы пока не объявляли о переходе игрока в стан лиссабонцев.

Деян Станкович и&nbsp;Рикарду Мангаш.Мангаш возвращается в Португалию, Файзуллаев покидает ЦСКА, Диас перешел в «Баварию»
