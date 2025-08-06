Агент Койта подтвердил переговоры с «Генчлербирлиги»: «Секу получает мало игрового времени в ЦСКА»

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока в турецкий «Генчлербирлиги».

Ранее об этом сообщил журналист Ресаткан Озбудак.

«Официально еще ничего не подписано. Но мы ведем переговоры, потому что Секу получает мало игрового времени. Мы хотим уйти в другой клуб. Новый главный тренер не доверяет ему», — сказал Койта «СЭ».

Койта выступает за ЦСКА с 2024 года. Контракт 25-летенго малийца с клубом рассчитан до лета 202 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.