«Спартак» ответил «Динамо» на шутку про Промеса

«Спартак» ответил «Динамо» по поводу нападающего Квинси Промеса, который случайно попал в видеоролик бело-голубых в Telegram.

«Все норм, просто дали Антохе дополнительный день отдыха за гол в финале», — ответили в Telegram-канале «Спартака».

Ранее бело-голубые пошутили над футболистом красно-белых.

Промес забил победный гол в финале БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/22 против «Динамо» (2:1).