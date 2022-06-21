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«Спартак» ответил «Динамо» на шутку про Промеса

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«Спартак» ответил «Динамо» по поводу нападающего Квинси Промеса, который случайно попал в видеоролик бело-голубых в Telegram.

«Все норм, просто дали Антохе дополнительный день отдыха за гол в финале», — ответили в Telegram-канале «Спартака».

Ранее бело-голубые пошутили над футболистом красно-белых.

Промес забил победный гол в финале БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/22 против «Динамо» (2:1).

Квинси Промес
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
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Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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Краснодар

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