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Яровинский: «Рубин» находится в тесном контакте с легионерами. Решение ФИФА — глупость»

В «Рубине» прокомментировали решение ФИФА разрешить иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами
Карен Саркисян
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

В организации заявили, что если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

«Для «Рубина» это не стало новостью, — приводит слова Яровинского РИА «Новости Спорт». — Мы и предполагали, что решение будет таким. Разговоры об этом шли несколько недель, и наконец-то ФИФА сформулировало его официально. Мы понимали, что все так и будет. «Рубин» находится в тесном контакте и переговорном процессе с легионерами. Решение ФИФА — какая-то глупость».

Позже в РФС заявили, что не согласны с новым решением ФИФА по легионерам. В организации отметили, что будут готовы оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220621/yarovinskiy-1797086897.html
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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