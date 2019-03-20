"Спартак" оштрафован на 300 тысяч рублей, "Зенит" – на 210 тысяч

КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура против "Зенита" (1:1). Об этом рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

– Болельщики "Спартака" по ходу матча использовали 8 файеров, 3 дымовые шашки, 2 стробоскопа и взрывпакеты. За использование пиротехнических средств клуб оштрафован на 125 тысяч рублей. Также "Спартак" наказан на 100 тысяч за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. На 87-й минуте болельщики "Спартака" бросили в техническую зону "Зенита" пластиковый стакан, зажигалки и монеты, за это красно-белые оштрафованы на 25 тысяч рублей. Также московский клуб получил штраф в размере 50 тысяч рублей за то, что не направил футболиста на обязательное флеш-интервью в перерыве матча, – сказал Григорьянц. – Болельщики "Зенита" зажгли 4 файера, 2 дымовые шашки, 1 взрывпакет и 1 стробоскоп, за это клуб получил штраф в 80 тысяч рублей. За нецензурное и оскорбительное скандирование сине-бело-голубые получили штраф в размере 80 тысяч рублей, так как это 8 нарушение клуба в сезоне. За то, что болельщики "Зенита" трижды поджигали шарфы с атрибутикой "Спартака", клуб из Петербурга получил штраф в 50 тысяч рублей. (Иван Торопцев)