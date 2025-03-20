Гаджиев: «Дзюба, безусловно, мог бы усилить «Динамо»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Дзюба, безусловно, мог бы усилить «Динамо». Он хорошо разбирается в игре. Он вот именно «столп», а не «столб». Но это кухонные разговоры. У махачкалинского «Динамо» ни на кого не хватает денег. Мы понимаем, что есть много клубов, где им будет лучше. У нас все-таки есть свои ограничения. Думаю, в «Акроне» продлят контракт с Артемом. Но, конечно, мне бы хотелось иметь таких футболистов как Дзюба у себя в команде. Это большие участники большого процесса», — сказал Гаджиев «СЭ».

В этом сезоне Дзюба забил 6 мячей и отдал 3 голевых паса в 15 играх за «Акрон». Контракт 36-летнего форварда с клубом из Тольятти действует до конца июня 2025 года.

Дарик Агаларов