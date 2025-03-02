«Спартак» — «Оренбург»: Солари забил дебютный гол за хозяев

«Спартак» забил второй мяч в ворота «Оренбурга» в 19-м туре РПЛ — 2:0.

В концовке дебютный гол за красно-белых забил Пабло Солари.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».