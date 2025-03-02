«Ростов» — «Динамо»: Глебов дебютирует за москвичей, Бителло остался в запасе
«Ростов» и «Динамо» объявили составы на матч 19-го тура РПЛ.
Перешедший из «Ростова» в «Динамо» полузащитник Данил Глебов дебютирует за московскую команду — футболист выйдет на поле с первых минут встречи.
«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Вахания, Мелехин, Сутормин, Щетинин, Комаров, Шанталий, Мохебби, Комличенко, Роналдо.
Запасные: Одоевский, Поярков, Игнатов, Тоневицкий, Радченко, Сако, Байрамян, Кучаев, Азнауров, Колтаков, Голенков, Титов.
«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Маричаль, Касерес, Глебов, Карраскаль, Чавес, Тюкавин, Нгамале, Артур Гомес.
Запасные: Кудравец, Даса, Майсторович, Фомин, Макаров, Кутицкий, Александров, Окишор, Смелов, Бителло, Гладышев, Маухуб.
Матч «Ростов» — «Динамо» состоится в воскресенье, 2 марта и начнется в 19.30 (мск).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -