«Ростов» — «Динамо»: Глебов дебютирует за москвичей, Бителло остался в запасе

«Ростов» и «Динамо» объявили составы на матч 19-го тура РПЛ.

Перешедший из «Ростова» в «Динамо» полузащитник Данил Глебов дебютирует за московскую команду — футболист выйдет на поле с первых минут встречи.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Вахания, Мелехин, Сутормин, Щетинин, Комаров, Шанталий, Мохебби, Комличенко, Роналдо.

Запасные: Одоевский, Поярков, Игнатов, Тоневицкий, Радченко, Сако, Байрамян, Кучаев, Азнауров, Колтаков, Голенков, Титов.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Маричаль, Касерес, Глебов, Карраскаль, Чавес, Тюкавин, Нгамале, Артур Гомес.

Запасные: Кудравец, Даса, Майсторович, Фомин, Макаров, Кутицкий, Александров, Окишор, Смелов, Бителло, Гладышев, Маухуб.

Матч «Ростов» — «Динамо» состоится в воскресенье, 2 марта и начнется в 19.30 (мск).