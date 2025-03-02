Аззи не сыграл с «Локомотивом» позже из-за проблем с визой

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, когда новичок команды защитник Мохамед Аззи прибудет в расположение клуба.

«Аззи приедет только 2 марта в связи с тем, что рабочая виза выдана позже», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

«Динамо» объявило о трансфере 22-летнего футболиста молодежной сборной Алжира 14 февраля. В этом сезоне Аззи провел за «Белуиздад» 21 матч, в котором не отметился результативными действиями.

Футболист проходил зимние сборы вместе с командой в Турции, но не попал в заявку на матч 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Махачкалинская команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками.