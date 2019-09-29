РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» — «Оренбург»: на последней минуте был пенальти на Бакаеве. Арбитр Васильев уволил Кононова

19:55
«Спартак» — «Оренбург». «Спартак» — «Оренбург». «Спартак» — «Оренбург».
«Спартак» — «Оренбург».
Теги:

На 90+3-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» (1:2) ошибся арбитр Станислав Васильев, не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде незадолго до финального свистка в штрафной площади оренбуржцев их защитник Георгий Зотов нарушил правила в единоборстве с Зелимханом Бакаевым — совершил фол по неосторожности, толкнув соперника в спину. Судья продолжил игру.

В течение последних шести минут в штрафной площади «Оренбурга» были еще два эпизода, в которых на газоне оказывались Резиуан Мирзов и Джордан Ларссон. Часть наших экспертов считают, что и там у Васильева были основания для назначения 11-метрового удара. (Александр Бобров)

Спартак — Оренбург

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 7657
Все опросы
«Спартак» проиграл дома «Оренбургу» — это...
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
33
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
Материалы сюжета: «Спартак»: Кононов уволен




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир