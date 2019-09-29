На 90+3-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» (1:2) ошибся арбитр Станислав Васильев, не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде незадолго до финального свистка в штрафной площади оренбуржцев их защитник Георгий Зотов нарушил правила в единоборстве с Зелимханом Бакаевым — совершил фол по неосторожности, толкнув соперника в спину. Судья продолжил игру.

В течение последних шести минут в штрафной площади «Оренбурга» были еще два эпизода, в которых на газоне оказывались Резиуан Мирзов и Джордан Ларссон. Часть наших экспертов считают, что и там у Васильева были основания для назначения 11-метрового удара. (Александр Бобров)

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