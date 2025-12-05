Борис Игнатьев: «Южноамериканские легионеры устали от требований и творческих задумок Семака»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» оценил игру «Зенита» в сезоне-2025/26.

— В чем главная проблема «Зенита»?

— Во-первых, пропала командная скорость — по сравнению с чемпионскими сезонами. Есть контроль мяча, но мало движения.

Во-вторых, южноамериканские легионеры явно устали от требований и творческих задумок Семака. Образно говоря, хотят, чтобы наступило воскресенье — когда можно подольше поспать, поваляться в кровати, никуда не бежать... Но такие вольности нельзя позволять, тем более что против «Зенита» все бьются с удвоенной силой.

Команде нужна свежая кровь. Игроки сразу встряхнутся, повысится конкуренция. А то Вендел и Луис Энрике знают, что при любом раскладе выйдут на поле, — и это не добавляет им мотивации.

Вот Жерсон осенью присел на скамейку — и когда камера выхватывала его лицо, чувствовалось, что у бразильца внутри вулкан. Парня не устраивают вторые роли, и сейчас он делает все, чтобы отвоевать место в составе. Нет претензий к Педро, который здорово прибавил за последний год. В центре обороны надежен Нино. А справа — Мантуан. Он и в обороне пашет, и в атаке полезен. В каждом матче выполняет огромный объем беговой работы.

Но есть в «Зените» иностранцы, которые почти не играют. Когда же получают шанс, вообще ничем не выделяются. Ну и зачем их держать? От балласта надо избавляться.