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Борис Игнатьев: «Южноамериканские легионеры устали от требований и творческих задумок Семака»

Александр Кружков
Обозреватель

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» оценил игру «Зенита» в сезоне-2025/26.

— В чем главная проблема «Зенита»?

— Во-первых, пропала командная скорость — по сравнению с чемпионскими сезонами. Есть контроль мяча, но мало движения.

Во-вторых, южноамериканские легионеры явно устали от требований и творческих задумок Семака. Образно говоря, хотят, чтобы наступило воскресенье — когда можно подольше поспать, поваляться в кровати, никуда не бежать... Но такие вольности нельзя позволять, тем более что против «Зенита» все бьются с удвоенной силой.

Команде нужна свежая кровь. Игроки сразу встряхнутся, повысится конкуренция. А то Вендел и Луис Энрике знают, что при любом раскладе выйдут на поле, — и это не добавляет им мотивации.

Вот Жерсон осенью присел на скамейку — и когда камера выхватывала его лицо, чувствовалось, что у бразильца внутри вулкан. Парня не устраивают вторые роли, и сейчас он делает все, чтобы отвоевать место в составе. Нет претензий к Педро, который здорово прибавил за последний год. В центре обороны надежен Нино. А справа — Мантуан. Он и в обороне пашет, и в атаке полезен. В каждом матче выполняет огромный объем беговой работы.

Но есть в «Зените» иностранцы, которые почти не играют. Когда же получают шанс, вообще ничем не выделяются. Ну и зачем их держать? От балласта надо избавляться.

Борис Игнатьев.Борис Игнатьев: «Семин в шикарной форме. Мог бы и сегодня тренировать»
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Борис Игнатьев
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ФК Зенит
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«Спартак» опубликовал перед дерби видео с фанатом «Динамо», который не ориентируется в трофеях
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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