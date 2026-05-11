«Спартак» обыгрывает «Рубин» после первого тайма матча РПЛ

«Спартак» на своем поле побеждает «Рубин» после первого тайма матча 29-го тура РПЛ — 1:0.

На 4-й минуте гол забил защитник Кристофер Ву. У гостей на 21-й минуте из-за повреждений был заменен защитник Андерсон Арройо, вместо него на поле вышел Дмитрий Кабутов.