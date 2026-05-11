ЦСКА опубликовал фото Торопа и Жоао Виктора: «Никаких конфликтов»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала совместное фото голкипера Владислава Торопа и защитника Жоао Виктора из раздевалки команды.

Между игроками произошла стычка в первом тайме матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1). В одном из эпизодов бразилец начал предъявлять претензии вратарю, они несколько раз толкнули друг друга, после чего их разняли арбитр и партнеры по команде.

«Никаких конфликтов», — подписала пресс-служба армейцев фото, на котором оба игрока улыбаются.

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре сезона красно-синие 17 мая примут «Локомотив».

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