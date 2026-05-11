«Динамо» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в 29-м туре РПЛ в понедельник, 11 мая. Матч в Москве на «ВТБ Арене» начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Краснодар» изучайте в матч-центре на нашем сайте и в ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

В прямом эфире трансляция матча «Динамо» — «Краснодар» пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 19.30 мск, за полчаса до стартового свистка. Игру также покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ»).

После 28 туров чемпионата России «Динамо» занимал восьмое место с 39 очками, предыдущим соперником бело-голубых был «Локомотив» (1:1). У «Краснодара» 63 очка и вторая строчка, в предыдущем туре черно-зеленые обыграли «Акрон» (1:0).

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