«Спартак» объявил состав на сборы в ОАЭ

«Спартак» назвал состав команды на сборы в ОАЭ.

Первый этап подготовки к возобновлению сезона-2025/26 начнется 15 января и пройдет в Дубае до 23 января.

Состав «Спартака» на сборы в ОАЭ

Вратари: Помазун, Пичиенко, Довбня, Максименко

Защитники: Рябчук, Джику, Самошников, Литвинов, Хлусевич, Гузиев, Денисов

Полузащитники: Барко, Солари, Маркиньос, Лайкин, Умяров, Массалыга, Дмитриев, Зорин, Мартинс, Сорокин, Зобнин, Фернандеш, Рощин

Нападающие: Угальде, Гарсия, Заболотный