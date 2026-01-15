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Смертин посвятит забег в экстремальном марафоне в Оймяконе своему брату: «Испытания закаляют характер»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об экстремальном марафоне в Оймяконе.

— Почему вы решили пробежать экстремальный марафон в Оймяконе?

— Жизнь подобна бесконечной дороге испытаний: познав тепло пустыни, я захотел постичь крайнюю точку холода. Бег среди огня Сахары открыл одну грань моих возможностей, теперь пришло время взглянуть на противоположную сторону реальности. Каждый предел позволяет увидеть новое измерение человеческой выносливости и стойкости.

Дистанция 50 км в -50 градусов стала символом моего 50-летнего рубежа. Этот забег не станет главным событием сезона, но он важен сам по себе. Суточный марафон в этом году 1 мая — это уже следующий этап моего пути, особый знак личного преодоления. Любое испытание раскрывает глубины нашего внутреннего мира.

— Но все же там будет минус 50 градусов!

— Верно, природа порой бывает сурова, но именно в противостоянии ей рождается понимание настоящего смысла существования. Есть такое выражение: бросает то в жар, то в холод. Это в прямом смысле про меня! Испытания закаляют характер. Я еду из любопытства. Мои знакомые уже бежали там, иду по их стопам.

Полюс холода в Оймяконе совпадает с днем рождения моего брата Евгения. Я хочу посвятить свой забег именно ему. А вот суточный бег 1 мая — это подарок себе, в копилку личной истории.

Марафон пройдет с 16 по 18 января.

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Алексей Смертин
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 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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