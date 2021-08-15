«Спартак» объявил о продлении контракта с Георгием Джикией
«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником и капитаном команды Георигем Джикией.
Новое соглашение с 27-летним россиянином рассчитано до конца мая 2024 года с опцией продления еще на один год.
Джикия — наш капитан! ???— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 15, 2021
И игрок «Спартака» как минимум ещё на 3 года ?#Джикия2024 ? pic.twitter.com/Uwcg8W8ps1
Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 5 матчей в составе красно-белых во всех турнирах, на его счету 1 результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-08-15-spartak_i_dzhikiya_podpisali_novyy_kontrakt/
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