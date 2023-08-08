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Сегодня, 11:43

Форвард «Локомотива» Изидор близок к переходу в «Марсель»

Виктория Кравченко
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Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в ближайшее время может перейти в «Марсель», сообщает L'Equipe.

По данным издания, французы работают над трансфером 22-летнего игрока. Чтобы его подписать, «Марселю» нужно расстаться как минимум с одним футболистом атаки. Среди кандидатов на продажу — полузащитник Руслан Малиновский и форвард Дженгиз Ундер.

Игроком также интересуются еще несколько клубов лиги 1.

Француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В московском клубе футболист провел 40 матчей, забил 19 голов и сделал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Wilson-isidor-lokomotiv-moscou-courtise-par-l-om/1412507
ФК Локомотив (Москва)
ФК Марсель
Вильсон Изидор
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2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
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15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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