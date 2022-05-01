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Сегодня, 16:05

«Спартак» — «Крылья Советов»: видео всех голов матча

Появилось видео всех голов матча «Спартак» — «Крылья Советов»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

В составе красно-белых дублем отличился Александр Соболев, единственный гол самарцев на счету Юрия Горшкова.

30-я минута: гол Горшкова с пенальти, 0:1

61-я минута: гол Соболева с пенальти, 1:1

82-я минута: второй гол Соболева, 2:1

«Спартак» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 27 матчах. «Крылья Советов» идут на седьмой строчке с 38 очками в 27 играх.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

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Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Краснодар

 6
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Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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