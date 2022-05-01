«Спартак» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

В составе красно-белых дублем отличился Александр Соболев, единственный гол самарцев на счету Юрия Горшкова.

30-я минута: гол Горшкова с пенальти, 0:1

61-я минута: гол Соболева с пенальти, 1:1

82-я минута: второй гол Соболева, 2:1

«Спартак» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 27 матчах. «Крылья Советов» идут на седьмой строчке с 38 очками в 27 играх.